Langenfeld 213 Kinder haben für den Sommer noch keine Kita-Platzzusage

Zum neuen Kitajahr stehen 484 Plätze in Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung und 1779 Plätze für Kinder ab drei bis zur Einschulung zur Verfügung. 264 Plätze halten die 24 Großtagespflegestellen und 34 Tagesmütter- und väter bereit. „Jetzt, um die Jahreswende, konnten wir 500 Zusagen für Kinder machen, die zum 1. August in den Kindergarten kommen“, so Völlings. Die Kehrseite: 80 Ü-3-Kinder und 133 U-3-Kinder kommen in diesem Sommer nicht zum Zuge, insgesamt also 213. Viele dieser Kinder könnten oft unterjährig mit einem Platz versorgt werden, so Völlings.