Katholische Kirche : Der Fall Woelki: Langenfelder distanzieren sich

Langenfeld/Monheim Der Aktionskreis wirft dem Kardinal in einem offenen Brief vor, systematisch zu vertuschen und die Täter zu schützen. 104 Gemeindemitglieder haben unterschieben.

Die immer wieder hinausgeschobene Veröffentlichung des Gutachtens zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln ruft in der Gemeinde Langenfeld/Monheim (Sendungsraum) teils heftige Kritik hervor. Vier Ehrenamtliche der Gemeinde St. Josef und Martin in Langenfeld haben ihren Unmut in einem offenen Brief an Kardinal Woelki Luft gemacht. 104 Gemeindemitglieder haben unterschieben. „Für uns stimmen die Relationen zwischen den Worten in der Predigt (...) einerseits und dem Agieren rund um die Missbrauchsstudie andererseits überhaupt nicht mehr“, schreibt Christoph Meiser vom Aktionsteam. Deshalb wolle man sich vom Verhalten der Bistumsleitung distanzieren und nicht damit in Verbindung gebracht werden. „Ihr Agieren“, so heißt es in dem Brief an Woelki, „in den letzten Monaten und die begleitende Presse ruinieren das schon angeschlagene Bild der Kirche in der Öffentlichkeit und beschädigen unsere engagierte Arbeit vor Ort in unserer Pfarrgemeinde immens.“ Sie werfen Woelki „systematisches Vertuschen vor“.