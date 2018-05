Zugabe Unser Senf Zum Wochenende: Langenfelds Shoppingmitte hat jetzt eine White Box

Langenfeld Das vor zehn Jahren eröffnete Marktkarree war seinerzeit mit reichlich Vorschusslorbeeren bedacht worden. Die Einkaufspassage sollte ein Verbindungsglied sein zwischen der Stadtgalerie und dem damaligen Hertie-Kaufhaus - dem jetzigen Ladenzentrum Sass. Und auf diese Weise sollte über den damals ebenfalls neu gestalteten Marktplatz hinweg zugleich ein Rundlauf durch die Fußgängerzone geschaffen werden. Das alles hatte sich auch recht bald so eingespielt, allerdings nur im Erdgeschoss. Die obere Etage des Marktkarrees fiel deutlich ab.

In einem der leer gestandenen Ladenlokale dort oben ist in dieser Woche auf 300 Quadratmeter Fläche die "White Box" mit "Pop-up-Future Store" und "Working Hub" eröffnet worden, die in der "Shoppingmitte" die "Future City" voranbringen soll. "Geht's noch?" werden Sie mir nach Lektüre des vorigen Satzes vorhalten. Also hangeln wir uns noch einmal gemeinsam durch den denglischen Wortschwall der Future-City-Macher bei der Eröffnung dieser White Box. Sie ist also ein Schauraum, in dem Ladeninhaber die für ihre Geschäfte neu entwickelte Computertechnik ausprobieren können; und in dem sie zudem bei Ausstellungen mit wechselnden Themen gemeinsam mit anderen Ladeninhabern auf ihr eigenes Sortiment hinweisen dürfen.