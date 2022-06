Locher Wiesen in Langenfeld : Reusrather Bach soll wieder fließen

Langenfeld Die Stadt will prüfen, wie Gewässer und Feuchtbiotop zu mehr Wasser kommen. Hintergrund: Die Locher Wiesen und der Reusrather Bach sind ausgetrocknet.

Hintergrund: Die Locher Wiesen und der Reusrather Bach sind ausgetrocknet. Gewässerbiologe Martin Halle vom Umweltbüro Essen hat in seinem Gutachten daher geraten, Funktion und Zusammenspiel von Regenrückhalte- und Versickerungsbecken auf den Lochen Wiesen zu prüfen. Denn diese sorgen dafür, dass kaum mehr Wasser in den Bach und auf die zum Teil gesetzlich geschützte Feuchtwiese läuft. Abhilfe könnte unter anderem eine Pumpenlösung bringen oder eine Abdichtung der Becken (Lehm, Spundwände). Das hat er in einem vorausgegangenen Ausschuss erläutert.

Der Kreis Mettmann, der die beiden Wasserbecken in den Locher Wiesen vor gut zehn Jahren genehmigt hat (zum Hochwasserschutz), hat eingräumt, dass dort nachgebessert werden müsse. Man habe nicht berücksichtigt, dass aufgrund der Becken kaum mehr Wasser in den Bach gelange. Beim Kreis sieht man aber keine Notwendigkeit, an dem Feuchtbiotop etwas zu tun. Dort habe es laut Kartierung der Pflanzen (bis Mai 2022) keine Auffälligkeiten gegeben, sagt Dr. Stephan Kopp, technischer Dezernent des Kreises Mettmann, in einem WDR-Interview.