Berufs-Orientierungs-Börse : Polizei wirbt online auf der Bob um Nachwuchs

Langenfeld Schon seit Jahren nutzt die polizeiliche Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann die Möglichkeit, sich auf der Langenfelder Berufs-Orientierungs-Börse (Bob plus) darzustellen und dort Bewerber zu suchen.

(og) Unter den aktuellen Corona-Bedingungen findet die Messe im Internet statt. Am 18. und 19. November in der Zeit von 10 bis 15.Uhr ist der Messestand der Polizei im Kreis Mettmann unter dem Link https://bobplus.de/bob-2020-online/ frei geschaltet. Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann berät auch telefonisch unter 02104 982-2222 oder per Mail an personalwerbung@polizei.nrw.de.