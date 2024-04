Langenfeld/Leverkusen Stadtspitzen aus Langenfeld und Leverkusen tauschen sich aus

In Sachen Mobilität wurde neben dem Status der Infrastrukturmaßnahmen der Autobahn GmbH auf der A1 und der A3 auch der ÖPNV thematisiert, der in Sachen Verbindungsoptimierung dauerhaft auf sinnvolle Synergien abzuklopfen sei. Große Bedeutung messen die Verantwortlichen der medizinischen Versorgung vor Ort bei, die mit den Klinikschließungen in der näheren Region die bestehenden Krankenhäuser in Leverkusen und Langenfeld/Hilden vor noch größere Herausforderungen stellen wird. Zu diesem Thema wurde eine engmaschige Kommunikation zwischen den beiden Rathäusern vereinbart.