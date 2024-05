Langenfeld DRK-Kita-Leitung stimmt Container-Lösung zu

Jetzt wird die Sanierung der DRK-Kita Am Brückentor in Angriff genommen, mit dem Träger wurde ein Kompromiss erreicht: „Der Auftrag für die Container ist erteilt“, verkündete Sonja Wienecke, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Schule und Sport, am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss. Der Bauantrag und das Brandschutzgutachten seien eingereicht worden. Ende Juli könnte die Interimslösung auf dem Bolzplatz der gegenüber liegenden Grundschule in Betrieb genommen werden. Eine entsprechende Info an die Eltern sei in Arbeit.