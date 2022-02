Langenfelderin ist wieder auf Erfolgskurs : Leila Tigani liebt den Pop-Gesang

Leila Tigani ist Preisträgerin des Regionalwettbewerb Jugend musiziert im Bereich Popgesang. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die 16-jährige Langenfelderin ist beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ zum zweiten Mal auf Erfolgskurs. Auch dank ihrer Lehrerin Christina Kühne. Vor zwei Jahren hatte Leila bereits den Bundesentscheid gewonnen.

Wenn Leila Tigani singt, dann sorgt das ein bisschen für Gänsehautgefühl. Das Timbre erinnert an die leicht rauchige Stimme der R&B- und Soul-Sängerin Alica Keys. Ihre Lehrerin Christina Kühne spricht von einem warmen lyrischen Klang. Die Dozentin der Jungend-Musikschule muss es wissen. Kühne unterrichtet nicht nur in Langenfeld Gesang, sondern auch an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Und sie führt Leila nun offenbar zum zweiten Mal zu einem Erfolg. Die 16-Jährige hat jetzt in der Kategorie Pop-Gesang den ersten Platz beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in Hilden erreicht und sich damit für den Landeswettbewerb qualifiziert. Schon vor zwei Jahren hatte sie 24 von 25 möglichen Punkten beim Bundeswettbewerb in Halle geholt und hatte sich damit auf Platz 1 gesungen, berichtet ihre Lehrerin.

Bei unserem Interview im Flügelsaal des Kulturzentrums gibt Leila aus dem Stegreif ein paar Kostproben ihres Könnens. Sie singt eine wunderschöne Eigenkomposition mit dem Titel „Can’t get enough“ und begleitet sich dabei selbst am Klavier. Und dann singt sie noch ein kleines rhythmisches à capella-Stück in perfekt klingendem Portugiesisch. Beide Vorträge hat sie mit zwei weiteren beim Wettbewerb Jugend musiziert vorgestellt. „Ja“, sagt die KAG-Schülerin eher bescheiden, „meine Lehrer im Gymnasium freuen sich, wenn ich spontan einmal etwas vorsinge. Und auf Geburtstagspartys werde ich auch öfter gebeten, zu singen.“ Das macht sie gerne mit Playback vom eigenen Handy. An Publikum ist sie mittlerweile gewöhnt, auch dank ihrer Gesangslehrerin, die sie mit großem Engagement und Know-how auf ihre Auftritte vorbereitet.

Info Acht Musiker fahren zum Landeswettbewerb Acht junge Musiker aus Langenfeld fahren zum Landeswettbewerb in Detmold: Das Gitarrenduo Jan Greisbach und Benedict Bernhard, die Bratschistin Meike Vogt, die Kontrabassistin Lotta Wittman, der Kontrabassist Tim Yuhang Zhou, die Brüder Jesper Fiete und Joshua Kröger (Trompete und Klavier), sowie die Brüder Simon und Marius Jedamzik (Euphonium und Klavier) und die Sängerin Leila Tigani. Auch der Kontrabassist Milan Boxberg erreichte die volle Punktzahl von 25 Punkten.

Denn auf der Bühne zu stehen und zu singen, ist nicht einfach nur ein angeborenes Talent, es bedarf der harten Arbeit und einer einfühlsamen professionellen Anleitung, betont auch ihr Klavierlehrer Berthold Scheuß. „Eine Stimme darf nicht überfordert werden. Man darf nicht mit Druck arbeiten“, sagt Kühne. Ihr Anliegen sei es, eine schöne gesunde individuelle Stimme auszubilden. Man müsse lernen, wie man sie zum Aufblühen bringe.

Fast drei Jahre arbeiten die beiden nun zusammen. Anfangs hatte Leila sich noch auf dem Keyboard begleitet, dass sie dann schnell gegen ein Klavier eintauschte. Christina Kühne unterrichtet an der Musikschule auch ein fortgeschrittenes Vokal-Ensemble. „Die Sängerinnen lernen voneinander“, sagt sie. „Das ist sehr gut.“ in Auftritt ohne plötzlichen Blackout, zu viel Stress und Lampenfieber will geübt sein. Nur mit viel Routine, den entsprechenden Atemübungen und mentalem Training kann sich die Sängerin gut darstellen und sich mit dem nötigen Schuss Leichtigkeit präsentieren“, so Kühne. „Ich möchte immer so singen, dass ich mich dabei wohlfühle“, sagt auch Leila. Ein Nebeneffekt des Gesangstrainings, den Lehrerin und Schülerin erwähnen: Das Selbstbewusstsein wächst. „Ich traue mich generell heute mehr als früher“, hat Leila festgestellt. Für Christina Kühne trägt regelmäßiges Singen zur Persönlichkeitsbildung bei und hilft sogar gegen Depressionen.

Wer Leila Tigani erlebt, so selbstbewusst, ohne überheblich zu sein, so entspannt und glücklich mit ihrer Leidenschaft, muss die junge Frau fast beneiden. Ja, sagt die Schülerin der elften Klasse, sie sei auch eine gute Gymnasiastin, und Sprachen lägen ihr besonders, mehr als Mathe. Da verwundert es nicht, dass sie sogar auf Koreanisch singt und ihre Lieblingsgruppe aus Korea stammt. Ein Vorbild hat sie nicht. Und ob der Gesang später einmal mehr für sie sein wird, als die wichtigste und liebste Beschäftigung neben einem anderen Beruf, weiß sie noch nicht. Erst einmal schwebt ihr noch ein Psychologie-Studium vor.