Transport in Mettmann Langenfelderin (82) bei Unfall mit Krankenwagen schwer verletzt

Eine 82-jährige Langenfelderin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Mettmann schwer verletzt worden. Folgendes war laut Polizei geschehen: Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr gegen 7:10 Uhr ein 52 Jahre alter Mann aus Wuppertal als Fahrer eines Krankentransport-Unternehmens mit einem VW Caddy über die Talstraße in Richtung Mettmanner Innenstadt. Hierbei kam sein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve, etwa auf Höhe der Hausnummer 200, rechts von der Fahrbahn ab und stieß durch einen Zaun. Während der Fahrer bei dem Unfall unverletzt blieb, wurde die 82 Jahre alte Langenfelderin, die sich als Patientin im hinteren Teil des Fahrzeugs befand, bei dem Unfall schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem erheblich zerstörten Fahrzeug befreit werden, ehe sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.