Schule : Langenfelderin ein Jahr in den USA

Langenfeld/Hilden Nele Stötzner (16) nimmt am Parlamentarischen Patenschafts-Programm teil.

Nele lebt in einer Gastfamilie in Cedar Park in Texas. Die Stadt liegt circa 30 Kilometer nördlich von Austin. Dort besucht sie für die Zeit ihres Auslandaufenthaltes die örtliche Highschool. Für Theo ging es nach Ephraim in Utah, circa zwei Stunden südlich von Salt Lake City. Der Ort hat rund 6000 Einwohner. Dort ist er in einem Studentenwohnheim außerhalb des Campus untergekommen. Bis Januar 2020 besucht er das Snow College, um sich – im Anschluss an ein einwöchiges Zwischenseminar in Washington DC – eine Stelle in einer Tischlerei zu suchen.