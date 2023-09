Dreiste Betrüger in Langenfeld Langenfelder wird Opfer eines Schockanrufs

(og) Ein 63-jähriger Langenfelder ist am Montagmorgen, 4. September, Opfer eines Schockanrufers geworden. Die Betrüger haben dabei Geld in mittlerer vierstelliger Höhe erbeutet, berichtet die Polizei. Danach soll gegen 8.40 Uhr das Telefon bei dem Langenfelder geklingelt haben. Als der 63-Jährige abhob, gab ein unbekannter Mann an, dass er und seine Familie von der Polizei an einem türkischen Flughafen festgehalten würden und ihnen die Ausreise verwehrt bliebe. Er übergab das Telefon einem vermeintlichen Polizeibeamten, der den 63-Jährigen dazu aufforderte, einen Geldbetrag in mittlerer Höhe zu überweisen, um eine unbezahlte Hotelrechnung der in Langenfeld wohnhaften Familie zu begleichen. Der Geschädigte wurde so unter Druck gesetzt, dass er das Geld letztendlich bei einer Annahmestelle eines Geldtransferanbieter einzahlte. Kurze Zeit darauf erhielt der 63-Jährige einen weiteren Anruf des falschen Polizisten, der ihm erklärte, dass eine zweite Einzahlung notwendig sei. Der Langenfelder bemerkte, dass er Opfer eines Betrugs geworden war und informierte die Polizei. Den Vorfall nimmt die Polizei erneut zum Anlass, um eindringlich vor den Maschen der Schockanrufer und „falschen Polizeibeamter" zu warnen. Denn die echte Polizei ruft niemals zu Hause an, um Geldsummen zu verlangen und rät zu Skepsis.