Wegen Zwangsprostitution angeklagt : Langenfelder vor Gericht: 18-Jährige zu Gruppensex gezwungen

Langenfeld/Düsseldorf Ein 32-Jähriger Langenfelder hat sich gemeinsam mit seinem 23-jährigen in Duisburg wohnenden Bruder vor dem Düsseldorfer Landgericht zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten versuchten Totschlag, Zwangsprostitution, unerlaubten Waffenbesitz und Drogenbesitz vor.

Während der Langenfelder die 18-Jährige weiterhin in dem Glauben ließ, eine Beziehung zu unterhalten, soll er sie dazu gezwungen haben, in einem Escort-Service für ihn zu arbeiten. Nach Weihnachten 2018 soll der Angeklagte behauptet haben, Bargeld in Höhe von 40.000 Euro in der Jacke der Frau versteckt zu haben. Als das Geld dort nicht gefunden werden konnte, habe er von seinem Opfer die Rückzahlung gefordert. Die 18-Jährige habe daraufhin wieder für eine Escort-Agentur in Frankfurt gearbeitet. Fast sämtliche Einnahmen habe die Frau an ihren „Freund“ abgeben müssen. Rief der 32-Jährige sie an, musste die junge Frau sofort ans Telefon gehen – andernfalls soll er sie laut Anklage mit Schlägen bestraft haben. Vor allem unter dem Liebesentzug soll die 18-Jährige gelitten haben. Der Angeklagte soll gegenüber seinem Opfer mehrfach gewalttätig geworden sein. Die junge Frau soll ihm aus Escort-Diensten mindestens 84.000 Euro überlassen haben – davon soll der 32-Jährige unter anderem einen VW für seine in Langenfeld lebende Frau und die Kinder angeschafft haben.