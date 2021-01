Weiterbildung in Langenfeld : VHS-Semester beginnt am 11. Januar

VHS-Semester beginnt am 11. Januar

Weiterbildung in Langenfeld

Langenfeld Wegen Corona sind die Kurse jedoch mit Unsicherheit behaftet. So muss der ursprünglich für Samstag, 9. Januar, geplante Sonderberatungstag pandemiebedingt entfallen.

Neues Jahr, neues VHS-Semester. Das Programmheft der Langenfelder Volkshochschule fürs erste Halbjahr 2021 liegt inzwischen an den üblichen Stellen aus: unter anderem im Rathaus, im Kulturzentrum und in weiteren öffentlichen Einrichtungen. Online findet es sich unter www.vhs-langenfeld. Semesterbeginn – wenn auch nicht von allen Kursen – ist am Montag, 11. Januar. „Trotz der unsicheren Zeiten haben wir wieder ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt“, ist VHS-Leiter Christian Fliegert überzeugt. Es basiere „auf unserer zuversichtlichen Grundhaltung, dass wir 2021 wieder unbeschwerteren Zeiten entgegensteuern“. Gleichwohl fänden alle Kurse bei anderthalb Meter Mindestabstand und den erforderlichen Hygienemaßnahmen statt, versichert Fliegert. Die Folge: Es gibt weniger Teilnehmerplätze als üblich.