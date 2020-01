Motorboote aus Sizilien in Langenfeld : Mittelmeer-Feeling im tristen Industriegebiet

Matthias Stange verkauft Boote, mit denen seine Kunden in warmen Gefilden schippern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Vom 18. bis 26. Januar ist die Messe „Boot“ in Düsseldorf. Der Langenfelder Matthias Stange ist mit seiner Firma SET-Marine dabei.

Der Gedanke an ein schickes Boot, mit dem man im Sommer über das Mittelmeer fahren kann, ist gut geeignet, den rheinischen Winter-Blues zu vertreiben. Der Erfolg der jährlichen „Boot“ im Januar Düsseldorf scheint diese These zu bestätigen. Etwas versteckt im nördlichen Industriegebiet Langenfelds beweist der 26-jährige Matthias Stange seit April 2019, dass man Boote ganzjährig und ohne unmittelbaren Blick auf Seen und Meer verkaufen kann. „Bisher zufrieden“ blickt der gebürtige Solinger auf die ersten Monate seiner Firma SET-Marine GmbH und auf Kunden aus ganz Deutschland zurück.

Seine Liebe zu Motorbooten wuchs bereits in den Jahren, als sein Vater Claus Dieter auf der „Boot“ Schiffs-Generatoren ausstellte. Seit 2007 ist der väterlichen Betrieb für Energietechnik und Stromerzeugung an der Lise-Meitner-Straße angesiedelt. Sohn Matthias nutzte die freien Räume dort, um ein eigenes maritimes Standbein aufzubauen.

Info Boote, Surfboards und Navigationsgeräte Wer SET Marine GmbH. Was Dort findet man RIB-Boote der Firma Master Gommoni, außerdem elektrisch betriebene Surfboards, leistungsstarke Taschenlampen von Ledlenser und Navigationsgeräte samt Zubehör von Garmin. Wo Lise-Meitner-Straße 13 a. Kontakt Telefon: 02173 399 37 27, Mobil: 0151 5896 22 81

E-Mail: kontakt@set-marine.de, www.set-marine.de.

Der schicke Showroom mit einer riesigen Mittelmeer-Ansicht ist ein echter Kontrast zur Zweckmäßigkeit des Industriebaus. Stange junior ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, der sich in mehr als zehn Jahren Weiterbildung in Teilbereiche wie Einkauf, Marketing und Werbung einarbeitete, so dass er „die Komfortzone der Festanstellung“ verlassen wollte, wie er selber sagt.

Seine Kundenwerbung erfolgt meistens übers Internet. „Wir haben keine Laufkundschaft“, schmunzelt er. Dafür liege die Firma auch zu versteckt. Online-Präsenz, Nutzung der sozialen Medien, schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen, flexible Öffnungszeiten sind Möglichkeiten, die er nutzt.

SET Marine bietet primär RIB-Boote an, ein Festrumpf-Schlauchboot, das sich durch ein exzellentes Verhältnis von Größe und Gewicht auszeichnet, besonders reizvoll für Hobby-Kapitäne, die verschiedene Gewässer nutzen wollen. Zum Beispiel wiegt ein 5,40 Meter langes Boot nur 380 Kilogramm.

Der feste Rumpf bietet jede Menge Ausstattung: Überdachte Sitze, Schlafkajüte, Toilette, Kühlschrank und vieles mehr. „Diese Boote gehören in warme Gefilde“, räumt Stange ein. Geliefert wird so in der Regel auch nach Kroatien, Mallorca oder nach Südspanien. Empfänger sind Kunden, die in ihren Urlauben viel Zeit auf dem Wasser verbringen.

Nach der diesjährigen „Boot“ in der Landeshauptstadt Düsseldorf wird der Jungunternehmer sein Angebot um klassische Fiberglasboote erweitern. Bei dem griechischen Hersteller Karel steht Matthias Stange während der Messe in Düsseldorf als deutscher Ansprechpartner zur Verfügung.

Die RIB-Masterboote werden im Süden auf Sizilien in Handarbeit gefertigt und gelten als äußerst robust. „Es gibt Boote; die nach mehr als 40 Jahren noch in Gebrauch sind“, berichtet Stange. Der Bootsführer benötigt einen See- oder Binnenführerschein.