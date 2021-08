Weil der Umsatz nicht mehr stimmte : Schreinerei in Richrath gibt nach 135 Jahren auf

Axel Ziegenmeyer (links) und Friedrich Herbertz stehen mit einem Hobel in der Hand in der Montagehalle der Schreinerei Herbertz und Sohn. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Langenfelder Traditionsunternehmen Herbertz und Sohn ist jetzt Geschichte. Maßangefertige Möbel sind nicht ausreichend gefragt. Nach 135 Jahren war am Dienstag Schluss für die Firma mit Sitz in Richrath. Was bleibt, ist der Dank an die Kunden, Erinnerungen und das Werkzeug.