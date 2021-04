Schwimmverein Langenfeld : Langenfelder Tauchabteilung hat einen neuen Leiter

Langenfeld Stabwechsel bei der Tauchabteilung des Schwimmvereins Langenfeld (SVL): Christian Krüger hat die Aufgaben von Jörg Nielsen übernommen.

Krüger hat am Aufbau eines neuen Marketing-Konzepts für die Tauchabteilung mitgewirkt. Im Mittelpunkt einer forcierten Öffentlichkeitsarbeit stehen unter anderem ein neues Logo, Bannerwerbung an der Schwimmhalle der Posthorn-Stadt, verstärkte Social-Media-Aktivitäten und Events, zum Beispiel einen Womans Day. „Die Tauchabteilung im SVL verfügt über außergewöhnliche Angebote, die man so im Rheinland nicht findet“, sagt Krüger, der in Langenfeld als Polizeibeamter arbeitet. Zu den Besonderheiten zählen nicht nur ein eigener Kompressor zum Füllen von Taucherflaschen, sondern auch Trainingsmöglichkeiten in der Schwimmhalle und allen voran der Vereinssee am Gut Widdauen. „Gerade unser See darf in Zweier-Teams auch unter Pandemie-Bedingungen betaucht werden“, erläutert Krüger.