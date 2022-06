Weniger Lebensmittel und Helfer bei steigender Anzahl von Hilfesuchenden : Aufnahmestopp bei der Tüte

Langenfeld Die Kapazitäten bei der Langenfelder Tafel sind völlig ausgereizt. Der gestiegenen Anzahl von Hilfesuchenden stehen coronabedingt weniger Ehrenamtliche für die Verteilung und auch weniger Lebensmittel zur Verfügung.

() Die Tafel Langenfeld kann vorerst keine neuen Kunden aufnehmen Ab Montag, 20. Juni, können bei der Tafel Langenfeld Die Tüte® voraussichtlich für die nächsten acht Wochen keine neuen Einkaufsausweise beantragt werden. „Auch wenn die Unterstützung vonseiten der lokalen Lebensmittelhändler und vieler Bürger groß ist – unsere Möglichkeiten sind räumlich, organisatorisch und personell begrenzt“, erklärt Rainer Sartoris, Fachbereichsleiter der Wohnungslosenhilfe beim SkF. Langenfeld. „Durch den vorübergehenden Aufnahmestopp wollen wir erreichen, dass zu den Öffnungszeiten niemand mit leeren Händen weggeschickt werden muss.“ Für die Kunden, die bereits einen Einkaufsausweis haben, bleibt die Tafel Langenfeld Die Tüte® zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Gründe für den Aufnahmestopp sind vielfältig: Die stark gestiegenen Lebensmittel-, Miet- und Heizkosten bedeuten für Menschen mit geringem Einkommen eine größere Belastung. Auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine suchen hier vorübergehende Hilfe. Seit Januar verzeichnet die Tafel 174 Neukunden, die teilweise noch Haushaltsangehörige mitversorgen. Während die Gesamtzahl der Kunden 2021 auf 332 gesunken war, zählte die Tafel im Mai 2022 586 Kunden. Die Nachfrage trifft gleichzeitig auf weniger gespendete Waren. Aus gesundheitlichen Gründen engagieren sich zudem weniger Menschen ehrenamtlich in der Tafe. „Die Tafel Langenfeld Die Tüte® ist ein Angebot, das Menschen übergangsweise in einer akuten Notsituation unterstützt. Nun haben sich die Lebenshaltungskosten für alle erhöht, Menschen mit geringem Einkommen sind am stärksten davon betroffen. Das kann die Tafel Langenfeld nicht auffangen“, sagt SkF-Geschäftsführerin Stephanie Krone