Rollerfahrer übersieht in Langenfeld Denkmal : Betrunkener Fahrer kollidiert mit Betontreppe

Langenfeld Bei einem Unfall mit einem E-Scooter verletzte sich ein 52-Jähriger aus Langenfeld schwer. Unfallgrund: Der Rollerfahrer kollidierte mit der Betontreppe zur Mack-Stele.

() Ein Langenfelder Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen, 6. September, gegen 0.35 Uhr, verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der 52-jährige Mann, nach durchzechtem Vorabend, auf dem Heimweg. Dabei benutzte er, obwohl stark betrunken, einen E-Scooter der Marke Ninebot mit Versicherungskennzeichen. Als er dabei in Langenfeld-Immigrath die Solinger Straße in Richtung Richrather Straße befuhr, wechselte er von der Straße auf den öffentlichen Großkaiser-Darius Platz (Solinger Straße 43), um seinen weiteren Heimweg abzukürzen. Auf dem Sparkassenvorplatz übersah er die dortige Betontreppe zur Mack-Steele. Er kollidierte mit dem Bauwerk, stürzte mit seinem Elektroroller. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Zeugen alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Nach Versorgung durch den Notarzt, brachte ihn der Rettungswagen in eine Klinik, um dort stationär behandelt zu werden. Den leicht lädierten E-Scooter übergaben die Beamten den benachrichtigte Angehörigen.