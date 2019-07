LANGENFELD/AACHEN : Todesfahrer steht wegen Mordes vor Gericht

Das von der Polizei an der Unfallstelle in Alsdorf aufgenommene Bild zeigt den zerstörten VW des Langenfelders. Foto: Polizei

Aachen/LANGENFELD Ein Langenfelder raste in Alsdorf in einen stehenden BMW, sein Beifahrer starb. Vor Gericht hat sich der 46-Jährige nun erstmals geäußert.

Am 3. Januar raste ein Langenfelder in Alsdorf-Hoengen mit seinem Golf in einen stehenden BMW. Sein 43-jähriger Beifahrer starb, der 48-jährige BMW-Fahrer wird für immer querschnittsgelähmt bleiben.