Langenfelder Stadttheater Eheverbrechen: Premiere im Stadttheater

(og) Die Generalprobe ist geglückt: „Kleine Eheverbrechen“ lautet der Titel des Stücks von Eric-Emmanuel Schmitt (Deutsch von Annette und Paul Bäcker), das am Sonntag im Theaterraum des Stadttheaters im Freiherr-vom-Stein-Haus an der Hauptstraße 83 zu sehen ist. Damit setzt das Langenfelder Stadttheater seine Reihe kleiner, aber feiner Aufführungen fort. Die Spieltermine sind am Sonntag, 27. November, 17 Uhr (Premiere), am Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr und Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr. Es spielen: Dagmar van Endert (Lisa) und Michael Wachten (Gilles). Für das Bühnenbild ist Donna Dragné (Diplom Theaterwissenschaftlerin) verantwortlich. Die künstlerische Leitung hat Regisseur Constantin Marinescu. Ein barrierefreier Zugang ist nur nach telefonischer Absprache (02173 84 96 27) mindestens eine Woche vor der Aufführung möglich. Karten gibt es im Bürgerbüro des Rathauses und in der Vorverkaufsstelle im Schauplatz, Telefon 02173 7944608.