Ferien in der Langenfelder Bibliothek : Schulkinder basteln magische Lesezeichen

LANGENFELD Die Stadtbibliothek Langenfeld bietet immer während der Ferienzeiten Angebote für Kinder an. Auch das Basteln von Lesezeichen zählt dazu und kommt gut an.

(frie) Zuerst wird gefaltet, dann gemalt. Am Mittwoch basteln sieben Kinder Lesezeichen in der Stadtbibliothek Langenfeld. Unter Leitung von Daniela Egger, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, sind Kinder ab neun Jahren von 16 bis 17 Uhr zum Thema „Magische Lesezeichen“ kreativ. Ihre Aufgabe ist es, den Kindern durch Spaß und Freude das Basteln beizubringen. „Und was gefällt Ihnen besonders an dem Programm?“ „Die Vielfältigkeit“, sagen Daniela Egger und FSJlerin Emma. Sie berichtet, dass das Herbstprogramm der Stadtbibliothek teilweise ausgebucht sei. Jedes Kind bastelt mit viel Begeisterung und es entstanden Monster, Prinzessinnen oder Kaninchen. Besonders das Thema „Harry Potter“ hat viele Kinder beschäftigt und die Kinder bastelten Hogwarts-Lesezeichen. „Mir gefällt am meisten, dass man kreativ sein und machen kann was man will“, erzählt Antonia, 9 Jahre. „Motiviert euch das Basteln noch mehr Bücher zu lesen?“. „Jaaa!“, rufen die Kinder im Chor.