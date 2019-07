Langenfeld : Gemeindezentrum soll „Ankerplatz“ heißen

Langenfeld Beim großen Fest rund um St. Josef hat der Pfarrgemeinderat den Namen bekanntgegeben.

„Ankerplatz“ wird das bis zum Herbst fertiggestellte neue Gemeinde- und Begegnungszentrum der Pfarre St. Josef und Martin an der Solinger Straße heißen. Zum Schluss des Freiluft-Gottesdienst unter den schattenspenden Bäumen vor der Kirche verkündete Thomas Antkowiak, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, das Ergebnis des dreistufigen Auswahlverfahrens, an dem alle Langenfelder teilnehmen konnten. Von 282 gültigen Voten entfielen 121 auf „Ankerplatz“, 96 auf „Forum für Glauben und Leben“ und 65 auf „JoMa für Glauben + Leben“.

Antkowiak, der sich nicht selbst an der Abstimmung beteiligt hatte, fand treffende Begründungen für den neuen Namen, der gut sichtbar den Neubau zieren wird. „Ankerplatz gleich Hafen, bei dem man mit seiner Fracht/Last ankommen und verweilen kann“ zitierte er den Schlagersänger Marc Forster. „Glaube ist ein Anker für mich“. Antkowiak hofft, dass der Name in den täglichen Sprachgebrauch der Langenfelder übergeht. Auch Gemeindemitglied Hans Günter Schommer äußerte sich zufrieden „Sehr treffender Name“. Kirchenvorstandsmitglied Guido Boes verband mit Ankerplatz primär „die Gelegenheit zum Aufbruch“. Pastor Gerhard Trimborn blickte nach vorne: „Der Name ist nicht so wichtig, wie das was dort geschehen soll…“