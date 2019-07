Freiluftkino : Seelichtspiele starten mit Komödie

Langenfeld Die Open-Air-Kinoreihe startet mit „Ein Becken voller Männer“ im Feitzeitpark.

(og) Das Filmplakat verspricht viel nacktes Fleisch. Männerfleisch. Doch bevor die Damenwelt beginnt zu jubeln: Es handelt sich dabei um Männer in mittleren Jahren – allerdings „in Starbesetzung“, wie Georg Huff, Chef der Schauplatz GmbH, bei der Programmvorstellung wirbt. Passend zum Mottojahr der Stadt Langenfeld „Bonjour la France“ starten die Seelichtspiele im Freizeitpark mit dem französischen Film „Ein Becken voller Männer“ (15. August). Zur Bewältigung ihrer Krise gründen diese eine Schwimmgruppe ... Amüsant.

Weiter im Open-Air-Kino-Programm geht es mit der Neuauflage vom „König der Löwen“ (16. August). „Ein echter Knaller“, sagt Huff, der auch für das Rex-Kino verantwortlich ist. „Schön gemacht, mit alter Musik und neuen Bildern“, so Huff. Es folgt der Film „Rocketman“ (17. August), eine filmische Biographie von Elton John – mit durchaus „abgedrehten Szenen“. „Yesterday“ setzt die Reihe fort. Nach einem Störfall verschwinden die „Beatles“ aus dem kollektiven Gedächtnis. Nur einer erinnert sich und macht mit ihren Songs Karriere (23. August). Tarrentinos neunter Film „Once Upon a time in Hollywood“ mit Brad Pitt und Leonardo di Caprio verspricht ebenfalls wunderbare Unterhaltung. Ein abgehalfterter Westernstar sucht eine neue Rolle (23. August). Beginn jeweils gegen 21.15 Uhr.