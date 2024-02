Jugendmeisterschaften im Schach Langenfelderin schafft es aufs Treppchen

Bei den Langenfelder Schachfreunden werden jüngere Kinder auf spielerische Weise in Kompetenzen wie Konzentrationsfähigkeit, Kreativität und logischem Denken gefördert. Dieses Engagement trägt nun Früchte. Denn: Nachdem bei den Schach-Jugendmeisterschaften im vergangenen Jahr der Titel in der Altersklasse der U12-Mädchen von Aden Akurt nach Langenfeld geholt wurde, konnten die Nachwuchs-Schach-Talente auch in diesem Jahr schon einige Erfolge erzielen. Das teilt Jörg Dennig, Jugendleiter der Langenfelder Schachfreunde, mit.