Nach Feier in Langenfeld gestürzt : E-Scooterfahrer schwer verletzt

Langenfeld Ein 47-jähriger Leverkusener fährt betrunken mit seinem Roller und stürzt. Er fällt bei einer Unterführung auf das Pflaster und verletzt sich schwer am Kopf und im Gesicht.

Langenfeld (dh) Ein betrunkener E-Scooterfahrer ist am Mittwochabend, 7. September, gegen 21.15 Uhr gestürzt und verletzte sich schwer. Nach Angaben der Polizei war ein 47-jähriger Leverkusener von einer Langenfelder Gaststätte aus auf dem Heimweg. Mit seinem schwarzen E-Scooter Segway (NL) mit Versicherungskennzeichen benutzte er in Langenfeld-Reusrath einen Verbindungs-, Fuß- und Radweg der Hitdorfer Straße. Zwischen den Hausnummern 52 und 56, führt der Weg durch einen Tunnel unter den Gleisanlagen der Deutschen Bahn.

Auf dem leicht abschüssigen, mehr als drei Meter breiten, in der Dunkelheit durch Straßenlaternen gut ausgeleuchteten, gepflasterten Weg, verlor der Fahrer die Kontrolle. Der 47-Jährige stürzte und verletzte sich dabei am ganzen Körper, besonders schwer am Kopf und im Gesicht. Zeugen informierten die Polzei. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Solinger Klinik, wo er zur stationären Behandlung blieb. Den nahezu unbeschädigten E-Scooter übergab die Polizei an Angehörige. Weil wegen der schweren Gesichtsverletzungen ein Atemalkoholtest nicht möglich war, ordnete die Polizei die ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus an. Den Führerschein des 47-jährigen Beschuldigten stellte die Langenfelder Polizei sicher. Gleichzeitig wurde dem Leverkusener jedes Führen aller führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeuge untersagt.