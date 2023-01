Karneval in Langeneld Majestäten haben ihre Prinzenburg eingenommen

Am 15. Januar wird mit der RKV Schwarz-Weiß die Damensitzung gefeiert. Am 18. Januar folgt das Prinzentreffen des Festkomitees mit 14 Prinzenpaaren aus der Region. Am 21. Januar steht die Damensitzung der KG Prinzengarde im Schauplatz an und schließlich die Prunksitzung (27. Januar) und Herrensitzung (12. Februar) in der Schützenhalle Richrath, ehe ihre Session mit dem Karnevalszug am 18. Februar ihren Höhepunkt findet.