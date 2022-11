Langenfelds Prinzenpaar mobil „Flügel“ für das Prinzenpaar

Die Nähe zu und der Austausch mit anderen Vereinen in Langenfeld ist für die Mitglieder der Luftsportgruppe seit langem gute Tradition. So hat sich der Vorstand der Luftsportgruppe dazu entschlossen, dem diesjährigen Prinzenpaar Prinz Sascha I. und Prinzessin Ina I. des Richrather Karnevalvereins Schwarz-Weiss 1977 das neue Fluggerät für die gerade begonnene Session symbolisch zu überreichen. „Unter dem Motto ‚Luftsportgruppe Erbslöh verleiht Flügel an das Langenfelder Prinzenpaar‘ sind die Karnevalisten so bestens für kurze Wege zwischen den zahlreichen Auftritten, vorbei an Baustellen in Langenfeld und Umgebung gewappnet“, erläutert Christian Fort die Motivation für die symbolische Übergabe am Samstag. Fort ist sowohl Mitglied der Luftsportgruppe als auch Mitglied im Richrather Karnevalsverein.