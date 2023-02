Lions-Aktion in Langenfeld Lions machen Langenfeld bunter

Bestellt werden können die Blumen bis zum 2. März per E-Mail an primeln@lions-club-langenfeld.de oder per Flyer-Postkarte, die in einigen Geschäften ausliegen und von den Clubmitgliedern in der Stadt in die Hausbriefkästen gesteckt werden. Geliefert wird am Samstag, 4. März, zwischen 9 und 17 Uhr. Viele Clubmitglieder machen sich am Vormittag mit vollgepackten Fahrzeugen auf den Weg. „Es macht unbedingt Sinn, sich in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis oder im Verein abzustimmen, um größere Bestellungen auf den Weg zu bringen“, so Siemons und Fehlau.