Kinowochenende in Langenfeld : Rex-Kino feiert die Filmkunst

Langenfeld Das Langenfelder Rex-Kino lädt zum Kinofest mit Spiderman und Popcorn ein. Außerdem gibts - nach Anmeldung - auch einen Blick hinter die digitalen Kulissen des Kinos.

Auch Kinoleiter Thorsten Wolf freut sich aufs Filmfest: „Neben dem tollen Preis für jeden Film, haben wir am Samstagabend eine exklusive, zwölf Minuten längere Sondervorstellung von „Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version“. Auch tagsüber wird es an dem Samstag, 10. September, etwas Besonderes geben: „Ab 13 Uhr gibt es für die Langenfelder Filmfreunde einen exklusiven Blick hinter die Kulisse des Rex Kinos“, so Wolf. Dort wird erklärt, wie Kino (digital) funktioniert und es darf in den Filmvorführraum voller spannender Technik geschaut werden. „Und bestimmt gibt es auch die eine oder andere spannende Geschichte, wie etwa die, in der Christoph Schlingensief in Langenfeld am Projektor stand.“