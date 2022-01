Langenfelder Kinderschutzbund : Ausgebildete Babysitter suchen einen Job

Langenfeld Wann können Kinder sich selbst anziehen? Wie mache ich eine Flasche für Babys? All das lernen Teilnehmer des Babysitterkurses beim Kinderschutzbund.

(og) Was kann ich mit einem vierjährigen Kind spielen? Was mache ich bei einem aufgeschlagenen Knie? Mit diesen und vielen weiteren Fragen und Themen haben sich am Wochenende zehn Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 25 Jahren beim Kinderschutzbund Langenfeld an der Eichenfeldstraße beschäftigt. Im Babysitterkursus geht es um die Entwicklung, Ernährung und Pflege von Kleinkindern, dem Verhalten bei Unfall, Krankheit und anderen kleinen Notfällen sowie um Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder verschiedener Altersgruppen. Infos und Theorie wurden ergänzt durch den Besuch einiger Eltern aus den PEKiP-Kursen des Kinderschutzbundes. So konnte das Wickeln direkt auch einmal praktisch geübt werden. Nun freuen sich die neu ausgebildeten Babysitter über Nachfragen interessierter Eltern, wirbt Kursleiterin Petra Thiele Infos unter Tel. 02173 20899-13 oder p.thiele@dksb-langenfeld.de