Nach langer Corona-Pause : Blinklichter bringen Ronja Räubertochter auf die Bühne

Langenfeld Nach einer langen Corona-Zwangspause probt das Kinder- und Jugendtheater Blinklichter in Langenfeld wieder. Diesmal steht das Stück Ronja Räubertochter auf dem Spielplan.

Räubertochter“ auf dem Spielplan. Insgesamt acht Vorstellungen sind im Dezember geplant, teilt das Ensemble mit. Zum ersten Mal inszenieren die Blinklichter kein eigenes Stück. „Das hat einen guten Grund“, verrät Blinklichter-Leiterin Elisabeth Schafheutle, die sonst die Stücke passgenau auf das junge Ensemble zuschneidet. „Langenfeld hat Schweden als Motto-Land ausgerufen, deshalb möchten wir an die großartige Astrid Lindgren erinnern“, so Schafheutle. Doch wie sie auch heißen, ob Michel, Pippi, Mio, Kalle Blomquist, die Brüder Löwenherz oder die Kinder aus Bullerbü, diese Kinderbuchfiguren sind urheberrechtlich streng geschützt. „Vom Verlag haben wir keine Erlaubnis erhalten, bekannte Lindgren-Figuren herausgelöst aus ihrer Originalgeschichten in einer neuen Blinklichter-Story auf die Bühne zu bringen“, sagt die Leiterin des Ensembles.