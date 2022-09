Katholiken feiern „offizielle“ Einweihuing des Ankerplatzes in Langenfeld : Fröhliche Eröffnung eines Treffpunktes

Langenfeld Ankerplatz der Kirchengemeinde St. Josef und Martin offiziell mit Fest eingeweiht. Nach zweieinhalb Coronajahren gemeinsam gefeiert.

Bei Kaffee und Kuchen genossen die Besucher die Angebote innen und außen. „Unsere Gäste hatten viel Spaß und Freude an all den vielen Aktivitäten, die das vierstündige Programm geboten hat“, freute sich der Pfarrgemeinderatsvorsitzende. „Ich habe schon lange nicht mehr so viele lachende Gesichter gesehen.“ Das Fest diente der Gemeinde und ihren Freunden auch, wieder etwas gemeinsam zu unternehmen. „Man kann sich endlich mal wieder gemeinsam treffen, nach all den Einschränkungen in den vergangenen zweieinhalb Jahren“, sagte Antkowiak. Der Ankerplatz habe am Wochenende erstmals nach der Neugestaltung das gezeigt, was er sein soll: „Ein Ankerplatz - aber nicht nur für die Gemeinde, sondern für alle Menschen“, betonte der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Er wies auf das monatlich stattfindende Trauercaffee hin, in dem sich Menschen treffen, um den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten. Auch die offenen Angebote im Pier 17 seien für alle offen. „Natürlich haben wir in den vergangenen Jahren kleinere Angebote gemacht, aber immer unter den Coronabeschränkungen.“ Die haben die Veranstaltungsplaner auch weiter fest im Blick: „Natürlich hoffen wir sehr, dass wir bald in eine neue Normalität kommen und wir trotz Corona wieder freier planen können.“ Zwei Veranstaltungen stehen terminlich schon fest: „Am Mittwoch, 28. September, laden wir zum Dialog unter dem Thema ‚Frieden schaffen ohne Waffen‘ in den Ankerplatz ein“, sagte Antkowiak mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Im November geht es dann im Dialog um den synodalen Weg in der katholischen Kirche, kündigt er an. Bei den Planungen für das nächste Jahr sei man allerdings noch etwas vorsichtig.