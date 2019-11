Stadtgespräch : Langenfelder huldigen der Windbeutelgräfin

Langenfeld Die Herbstfahrt der Arbeiterwohlfahrt führte nach Bad Füssing und Umgebung.

Acht Tage dauerte ihre Herbstfahrt nach Bad Füssing, und die Langenfelder Arbeiterwohlfahrt spricht von einem „vollen Erfolg“. Vom zentral gelegenen Hotel starteten die Urlauber zu diversen Tagesfahrtzielen wie zum Beispiel einem Salzbergwerk mit Einfahrt in die Grube, in den bayrischen Wald zur Kutschfahrt, zum Frühschoppen oder zum Tanz am Abend im Haslinger Hof. Besichtigt wurde auch die Gnadenkapelle in Altötting. Außerdem ging es durch die Alpen zur Windbeutelgräfin, wo es die Süßspeise in zahlreichen Variationen gab. Die Langenfelder schipperten über den Traunsee und statteten Ruhpolding und Reith im Winkel einen Besuch ab. Nicht zu vergessen der Besuch im Spielcasino und der Bingo-Abend mit tollen Preisen. „Es kam keine Langeweile auf“, heißt es bei der Awo. Zeit für die Therme blieb auch und auch für die Fahrt mit dem Kristallschiff auf der Donau. Auskünfte zum Reiseprogramm der Awo gibt es an der Solinger Straße 111 (Eingang Grünstraße) donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr. Telefon 02173 24306. Angelika de Jong und ihrem Team haben für 2020 Tages- und Mehrtagesfahrten im Angebot, zum Beispiel nach Bad Wildungen, in die Niederlande, nach Husum, Kempten im Allgäu oder zum Dresdner Strietzelmarkt.