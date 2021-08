Langenfelder Pilot : Bronze bei Segelflug EM in Litauen

Segelflugpilot Nils Fecker blickt auf hunderte Flugstunden zurück. Foto: RP/Segelflug

Langenfeld Der Langenfelder Segelflugpilot Nils Fecker (24) nahm in der Clubklasse teil. Nach seinem Erfolg bei der EM geht es jetzt für ihn zu den Deutschen Meisterschaften der Junioren.

(RP) Was für ein Nervenkitzel. Der letzte von insgesamt sieben Wertungstagen auf der Junioren-Europameisterschaft hat begonnen. Der Langenfelder Segelflugpilot Nils Fecker (24) aus Langenfeld nimmt in der Clubklasse in Pociunai/Litauen teil. Nach einem Tagessieg und mehreren vorderen Platzierungen führt Nils inzwischen das Teilnehmerfeld an.

Für den letzten Wertungstag steht ein „Assigned Area Task“ – kurz „AAT“ – auf dem Aufgabenzettel. Dabei müssen die Piloten innerhalb von drei Stunden Flugzeit eine möglichst weite Distanz durch Ausnutzen der großzügig bemessenen Kreissektoren zurücklegen und können dabei die Strecke wählen, die aus ihrer Sicht die besten thermischen Bedingungen verspricht. Jeder Flug wird mit Punkten bewertet. Der Pilot, der in Summe die meisten Punkte erhält, gewinnt den Wettbewerb.

Info Langenfelder Pilot erhält Unterstützung Unterstützung Bei den acht Wochen am Stück durch Europa mit Zelt und Segelflugzeug wird der Langenfelder Pilot von seinem Arbeitgeber unterstützt und durch den NRW-Sporthaushalt finanziell gefördert sowie durch Landestrainer kontinuierlich begleitet.

Das internationale Teilnehmerfeld mit Piloten aus Tschechien, den Niederlanden, Ungarn, Litauen, England, Finnland, Polen, Rumänien, der Slowakei, Dänemark und Deutschland war nach langer durch Corona bedingten Wettbewerbspause stark besetzt. „Die Motivation und Konzentration war bei allen Nationalmannschaften zu spüren“, sagte Nils Fecker.

Zu Beginn des Wettbewerbes waren die Wetterbedingungen anspruchsvoll, wechselhaft und im Tagesverlauf nur schwer planbar. Einige Tage wurden wegen schwachen, nicht nutzbaren Wetters neutralisiert. Als sich das Wetter mit guten thermischen Bedingungen stabilisierte, begann das Rennen um die vorderen Plätze. „Nachdem die Niederländer zunächst geschlossen im Team auf den ersten drei Plätzen lagen, konnten sich Nils Fecker, der Däne Lasse Edslev und der britische Vize-Weltmeister Finn Sleigh am vorletzten Tag auf die ersten drei Plätze vorbeischieben“, berichtet der Deutsche Aeroclub von dem spannenden Schlagabtausch an der Spitze des Teilnehmerfeldes. Mit nur 0,2 Prozentpunkten Abstand zur Goldmedaille sicherte sich Nils Fecker am Ende den dritten Platz.

Nils Fecker legte während des Wettbewerbes 2500 Kilometer ohne Motor mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 70 Kilometer pro Stunde zurück. Sein hervorragend instrumentiertes Segelflugzeug vom Typ LS4, wurde ihm von der Luftsportgruppe Erbslöh Langenfeld zur Verfügung gestellt und durch Pflege und Tuningmaßnahmen auf den anspruchsvollen Wettbewerb vorbereitet. So sorgte beispielsweise eine hochmoderne Mückenputzeranlage dafür, dass während des Fluges die Vorderkante der Tragflächen von Mücken befreit werden konnten. Das ist wichtig, um die Aerodynamik nicht zu beeinträchtigen und damit konstant hohe Gleitleistungen abrufen zu können.

Nils ist im Langenfelder Verein aktives Vorstandsmitglied und dort als Segelflugreferent für die Entwicklung des Leistungssegelfluges verantwortlich. „Zusammen mit Fluglehren, Werkstattleitung und unter Einbeziehung von erfahrenen Streckenflugpiloten verfolgen wir das Ziel, Nachwuchspiloten aktiv zu fördern und unseren Mitgliedern Zugang zu modernen und leistungsfähigen Segelflugzeugen zu ermöglichen“, erläutert Nils seine Aufgabe im Vorstand. Nils begann seine Segelflugausbildung mit 14 Jahren und blickt inzwischen auf hunderte Flugstunden zurück. Seit mehreren Jahren ist er Mitglied im C-Kader der Junioren. Das ist der Bundeskader der 18 besten Junioren.

Bei der Junioren-Europameisterschaft in Litauen konnten sich drei deutsche Piloten in der Clubklasse und drei in der Standardklasse qualifizieren. Zur Vorbereitung auf die internationale Meisterschaft gab es physische Trainingslager und zahlreiche virtuelle Treffen, um Taktik und Mannschaftsziele zu besprechen. Bereits in der Vergangenheit konnten sich deutsche Piloten immer weit vorne platzieren. Die Erwartungshaltung war also entsprechend hoch. Der Durchbruch gelang Nils bereits am zweiten Wertungstag.

„An diesem Tag konnten wir uns im Team in eine gute Abflugposition bringen. Dadurch war es uns möglich, auf dem Weg zur ersten Wende diverse Flugzeuge einzuholen und durch gute Steigwerte zu profitieren. Vom Boden erhielten wir die passenden Information, wie die Flugzeuge vor uns den zweiten Schenkel meisterten. Wir haben einige Fehler vermeiden können und weiter zur nächsten Gruppe aufgeschlossen“, erläutert Nils die Taktik der Deutschen Nationalmannschaft. „Gegen Ende wurde das Wetter wieder schwierig. Mein Teamkollege schaffte es leider nicht zurück zum Startplatz und musste außenlanden. Glücklicherweise konnte ich den Tagessieg mit einem langen Endanflug nach Hause bringen.”