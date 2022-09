Pech für Einbrecher in Langenfeld: Zeuge sperrt ihn ein : Cleverer Zeuge sperrt Einbrecher im Haus ein

Langenfeld Ein kluger Zeuge hat am Dienstag einen Einbrecher gehört, ihn eingeschlossen und die Polizei informiert. Der frisch aus der Haft entlassene Richter wird erneut dem Haftrichter vorgeführt.

() Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag, 27. September, einen Einbrecher auf frischer Tat gehört und ihn in dem Haus eingeschlossen. Die Polizei nahm den Mann, einen vorbestraften 30-Jährigen, fest. Gegen 13 Uhr hatte ein 48-jähriger Reusrather das Wohnhaus seiner Mutter, die gerade außer Haus war, aufgesucht, um sich dort einen Regenschirm zu holen. Als er das Haus betrat, fiel ihm der Einbrecher auf, der im Obergeschoß nach Beute suchte. Der Reusrather schlich sich aus dem Haus, alarmierte die Polizei und verriegelte Türen sowie Fenster von außen. Das Einstiegsfenster behielt er bis zum Eintreffen der Beamten im Blick. Die hatte leichtes Spiel und fand den Langfinger „abholfertig“ im Haus: Er saß resigniert auf der Treppe, wo sich der 30-Jährige widerstandslos festnehmen ließ. Anschließend wurde der Mann zur Polizeiwache gebracht, wo die Beamten feststellten, dass der Osteuropäer bereits wegen Wohnungseinbrüchen aufgefallen und auch einmal erwischt wurde: Dafür war er in Haft, aus der er erst kürzlich entlassen worden war. Die Konsequenzen für den Einbrecher: Gegen ihn leiteten die Beamtebn ein Strafverfahren ein. Am Mittwoch, 28. September, führten sie den Mann einem Haftrichter vor.