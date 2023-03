Strengere Anforderungen für Jäger und Sportschützen Hegering-Leiter: Waffenrecht reicht aus

Zurzeit sind nur Unter-25-Jährige verpflichtet, sich für das Beantragen einer waffenrechtlichen Erlaubnis ihre psychische Eignung von einem Arzt oder Psychologen attestieren zu lassen. Krayer hält nichts davon, diese Pflicht auszuweiten: „Bei jungen Leuten will man damit herausfinden, ob sie schon so gefestigt sind, dass sie überblicken können, was mit so einer Waffe möglich ist. Junge Leute sind ja sehr experimentierfreudig und vielen ist nicht bewusst, wie gefährlich Waffen sein können. Auch diese Untersuchungen sind immer nur Momentaufnahmen und können nie ganz ausschließen, dass doch mal im Kopf von irgendjemandem ein Schalter umfällt. Psychisch kranke Menschen oder Verbrecher finden immer einen Weg, das zu tun, was sie tun wollen.“ Man könne zwar die Hürden höher setzen, aber man werde es nie mit völliger Sicherheit verhindern können.