Gestaltungssatzung Langenfeld Händler sollen  sich besser präsentieren

Krabbelkörbe auf den Bürgersteigen an der Hauptstraße. Kleiderständer mit Billigangeboten, deren Ware, einmal vom Bügel gerutscht, auf der Straße liegen bleibt. Unattraktive Billigware lieblos vor den Geschäften hinter dem Rathaus vor die Geschäftseingänge geschoben – das soll sich ändern. So zumindest sieht es City-Manager Jan Christoph Zimmermann. Eine Gestaltungssatzung müsse her. Das Okay der Politik hat er sich geholt. Ende Januar soll der erste Arbeitskreis mit Vertretern von Verwaltung, Dehoga, Einzelhandel, IHK und Handelsverband zusammenkommen. Wir sprachen vorab mit einigen Anliegern.