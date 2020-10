Kostenpflichtiger Inhalt: Langenfelder Einzelhandel : Händler blicken mit Sorgen aufs Weihnachtsgeschäft

Ingo Schulz hat in seinem Laden „Lebenslust“ ein breites Sortiment. Trotz Corona hoft er auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der Corona-Pandemie verlegen manche Läden in der Langenfelder Innenstadt das große Kaufen in den Oktober. Andere setzen in der Adventszeit auf attraktive Outdoor-Wartezonen.