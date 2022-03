Brücktorschüler aus Langenfeld erfolgreich : Sportliche Kinder bekommen 632 Sportabzeichen

Langenfeld 632 Sportabzeichen ergatterten die Kinder bei den Sportabzeichen-Wettbewerben des Stadtsportverbandes an Langenfelder Schulen. Insbesondere in den vergangenen zwei „Corona-Jahren“ war es den Vertretern der Sportvereine wichtig, Bewegung an der frischen Luft zu fördern.

Vier Schulen haben in den Jahren 2020 und 2021 an dem Wettbewerb teilgenommen und erhielten die 632 Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Als Anreiz stellte der Stadtsportverband außerdem eine Prämie von zwei Euro je abgelegtem Sportabzeichen in Aussicht. Die Siegerehrung nahmen nun Bürgermeister Frank Schneider und der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Karl-Heinz Bruser, auf dem Schulgelände der Siegerschule GGS Am Brückentor vor. Alle Schulen erhielten vom Stadtsportverband eine Urkunde und einen Geschenkgutschein zur Anschaffung von Sportgeräten. Die Siegerschule bekam einen Pokal. Ausschlaggebend für die Rangfolge ist die Zahl der Sportabzeichenprüfungen in Relation zur Schülerzahl. Auf Platz eins lag in beiden Jahren die Grundschule Am Brückentor. 2020 errang die Peter-Härtling-Schule Platz 2. Den dritten Platz sicherte sich die Grundschule Götscher Weg und auf Platz vier lag die Grundschule Wiescheid. Ein Jahr später erreichte die Grundschule Wiescheid Platz zwei, gefolgt von der Grundschule Götscher Weg und auf Platz vier die Peter-Härtling-Schule.