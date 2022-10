Bebauungsplan Solinger Straße in Langenfeld : Stadt widerspricht: Keine Enteignung geplant

Das Gelände der Bäckerei Bösen in Langenfeld (nitte rechts) soll bebaut werden. Die Eigentümer lehnen die Stadtpläne aber ab. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Grundstückbesitzer an der Solinger Straße wehren sich gegen die vorgelegten Bebauungspläne. Das Plangebiet kann auch noch verkleinert werden.

Zwischen 80 und 110 neuen Wohneinheiten könnten laut drei Planvarianten der städtischen Stadtplaner auf dem ehemaligen Gelände der Bäckerei Bösen auf der Solinger Straße, Ecke Feldstraße, entstehen. Deutlichen Gegenwind gibt es dafür aber seitens der Anwohner, die eine Verringerung ihrer Wohnqualität befürchten.

Rund 90 Jahre lange produzierte die Bäckerei Bösen auf ihrem Firmengelände an der Solinger Straße Vollkornbrote, die in die ganze Region verkauft wurden. Ende 2018 wurde das rund 11.000 Quadratmeter große Gewerbefläche an einen Investor verkauft. Bebaut ist nur eine Fläche von knapp 3.100 Quadratmeter, der Rest wurde parkähnlich konzipiert, mit vielen Bäumen und Grünflächen.

Diese könnten nun im Zuge eines neuen Bebauungsplans mit Nutzungsänderung für das Gelände für bis zu 110 Wohneinheiten weichen. In der ersten Planvariante würde das Gelände in zwei Hälften geteilt: Im nördlichen Gebiet, erschlossen durch die Mittelstraße, könnten sechs Einfamilienhäuser und drei Doppelhaushälften entstehen, im südlichen Bereich, durch Grünflächen getrennt, würden zwei- bis viergeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt bis zu 80 Wohneinheiten entstehen, die über die Solinger Straße erreichbar wären. Die zweite Planvariante sieht ein geschlossenes Quartier vor, verbunden durch einen zentralen Innenplatz und mehreren zwei- bis viergeschossigen Häusern und maximal 100 Wohneinheiten vor. In Planvariante drei würden die Mehrfamilienhäuser, mit 100 bis 110 Wohneinheiten, keine öffentliche Erschließung haben. Ein Zugang zu den Wohnungen wäre nur über Tiefgaragen möglich, deren Eingang an der Solinger Straße, Ecke Feldstraße liegen würde.

Die Anwesenden der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung am Dienstagabend im Rathaus blickten erschlagen auf die Pläne. „Ich bin erstaunt von der Brutalität des Bebauungsplans“, äußerte ein Anwohner der Feldstraße 2a. „Wenn sie so bauen, kann ich mein Haus gleich abreißen. Das kommt einer kalten Enteignung nahe“, urteilte der Mann. Aktuell lebe er trotz zentraler Lage in einem grünen Idyll. Von seinem Garten aus habe er einen schönen Blick ins Grüne und viele Tiere, Igel, Vögel und gar Fledermäuse zu Gast. Mit dem Bau hoher Mehrfamilienhäuser ginge seine Lebensqualität verloren.

Ein anderer Mann stellte klar, dass er sein Grundstück für diesen Plan nicht verkaufen würde. Denn derzeit beinhalten die Bebauungspläne nicht nur das Bösen-Grundstück, sondern auch einige Gärten der Anlieger. Eine Bürgerin, der gleich zwei betroffene Häuser gehören, fragte nach, ob sich das Planungsgebiet nicht verkleinern lassen würde. „So wie ich das verstehe, lassen sich die Pläne doch nur realisieren, wenn ich mein Eigentum verkaufe.“ Sie könne verstehen, dass in Langenfeld ein hoher Wohnbedarf herrsche, sie investiere derzeit aber sehr viel Geld in die Sanierung ihrer Häuser und sei nicht bereit, ihre Grundstücke zu veräußern.

Ein kleineres Planungsgebiet sei durchaus denkbar, teilte Stephan Anhalt, Referatsleiter für Stadtplanung und Denkmalschutz, mit. Er betonte, dass die drei vorgelegten Planvarianten lediglich erste Skizzen seien, denen sicherlich im Laufe des Verfahrens weitere Varianten folgen würden. „Mein Appell an Sie ist, dass sie nicht nur ans Hier und jetzt denken, sondern auch ein Stück weit in die Zukunft schauen. Mit dem Bebauungsplan schaffen wir Rechte, keine Pflichten.“ Auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Dieter Braschoss, stellte klar: „Das ist keine Enteignung. Es bleibt ihre Entscheidung, was sie mit ihrem Grundstück machen.“