Langenfeld: Wiescheider Treff präsentiert bundesweite Aktion und feiert Einjähriges : Glückliche Gesichter beim Spielen 

Langenfeld Alt und Jung freuen sich bei der bundesweiten Aktion „Stadt, Land, Spielt!“ im Wiescheider Treff und probieren neue und alte Spiele aus.

Das Wetter am Sonntag ermöglichte, dass alle auch draußen Schach, Vier gewinnt und vieles andere spielen konnten. Der Mitinitiator des Brettspieletreffs „Gamechanger“ im Wiescheider Treff, Felix Freitag, zog eine positive Bilanz der Teilnahme: „Ich finde, die Veranstaltung war ein voller Erfolg, es waren zahlreiche Familien und auch viele weitere Spieler und Spielerinnen vor Ort und haben sich neue und ältere Spiele angeschaut und gespielt. Bei der Rallye hatten wir auch einen regen Zulauf und zwei glückliche Gewinner konnten sich hinterher über neue Spiele freuen. Am besten ist aber sicherlich, dass ganz viele, die da waren, auch noch wiederkommen wollen. Also keine ‚Eintagsfliege‘, sondern nachhaltiges Interesse.“

Der Wiescheider Treff präsentierte sich mit einer Ausstellung seiner Aquarellgruppe, die auf großes Interesse und Staunen stieß. „Das ist kaum zu glauben, dass man in einem Jahr so gut Aquarellmalen in der Gruppe erlernen kann“, waren viel gehörte Sätze beim Betrachten der Bilder. Die zwölf bunten Monatsprogramme zeigten die Arbeit eines Jahres, die Weiterentwicklung, die Flexibilität und die stete Erweiterung der Zielgruppen, die vielen bewährten und neuen Angebote, gerade für Kinder und Familien wie Drachenbauaktion, Kreatives Gestalten für Menschen ab 6 Jahren und Familienkinoveranstaltungen. „Mein Herz macht Freudensprünge, wenn ich sehe, was ein ehrenamtlich geführter Stadtteiltreff in 12 Monaten auf die Beine gestellt hat, wie wir vernetzt sind und wie gut wir menschlich zusammenarbeiten und was wir an Begegnung für die Menschen im Stadtteil möglich gemacht haben“, unterstreicht Doris Sandbrink vom Organisationsteam des Wiescheider Treffs. Diese Begeisterung und Stolz auf das Erreichte sei allen Ehrenamtlichen anzumerken.