50 plus 1 Jubiläum in der Langenfelder der Virneburg-Schule : Förderung für selbst bestimmtes Leben

Langenfeld 700 Gäste beim Sommerfest der Förderschule Virneburg mit Zirkusvorführungen. Stellvertretende Landrätin würdigt Engagement der Lehrer.

() Die vom Kreis Mettmann unterhaltene Förder-Schule an der Virneburg feierte ihr fünfzigjähriges Jubiläum, genauer gesagt 50+1, eine Corona-Nebenwirkung. Rund 700 Schüler, Lehrer, Freunde und Gäste erlebten am Wochenende einen spannenden Nachmittag. Zwischen zwei Aufführungen des Kölner Spielezirkus, unter Mitwirkung der Virneburg-Kinder, gab es den offiziellen Festakt. Dabei lobte die stellvertretende Landrätin Martina Köster-Flashar, dass diese Schule mit ihrer ganzheitlichen Förderung und Betreuung in den vergangenen Jahrzehnten Vorbildliches geleistet habe. „Es ist ihr gelungen, den Schülerinnen und Schülern Vertrauen zu sich selbst und in ihre eigene Lebensführung zu verschaffen und sie zu befähigen, sich in ihrer Umgebung zurecht zu finden und die Gemeinschaft, in der sie leben, mitzugestalten.“ Sie wünschte allen aktuellen Virneburg-Schülern weiterhin ein gutes Gelingen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Ihr Dank galt den Lehrkräften und anderen Mitarbeitern der Schule für ihr Engagement, ihre Kreativität, ihr Durchhaltevermögen, ihre Geduld und Kraft.