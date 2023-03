Langenfeld Rigips Trophy Kratz Innenausbau für Schulsanierung prämiert

Diese sehr aufwändigen Umbaumaßnahmen seien für die Handwerker mit vielen Herausforderungen verbunden gewesen. Der Umbau habe während des laufenden Schulbetriebs stattgefunden und habe hohe Anforderungen an den Wärme-, Schall- und Brandschutz gestellt. Bei einer Gala in Frankfurt am Main nahm die Firma die Auszeichnung entgegen.