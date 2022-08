Langenfelder Feuerwehr rettet Unfallopfer : Schwerer Unfall auf der A3

Fünf Menschen verletzen sich in der Nacht zu Freitag, 26. August, bei einem Unfall auf der A3. Kurz hinter der Anschlussstelle Solingen kolliederen in Nacht ein Transporter und ein Mercedes so stark, dass der Mercedes über die Leitplanke geschleudert wird. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Fünf Verletzte fordert in der Nacht zu Freitag ein Unfall auf der A3 hinter der Abfahrt Solingen in Fahrtrichtung Oberhausen.

Langenfeld (dh) Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf der A3 in der Nacht zu Freitag, 26. August, fünf Menschen verletzt worden. Kurz hinter der Anschlussstelle Solingen kollidieren ein Transporter und ein Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wird der PKW über die Leitplanke tief in eine Böschung geschleudert. Die Langenfelder Feuewehr ist wenige Minuten nach der Kollision vor Ort. Der Transporter steht noch auf der Fahrbahn. Der Rettungsdienst behandelt sofort die Verletzten und bringt sie in Krankenhäuser. Während der Einsatzes und der anschließenden Bergung des Fahrzeuges ist die A3, in Fahrtrichtung Oberhausen, im Bereich der Unfallstelle, gesperrt. Es bildet sich ein längerer Rückstau. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.