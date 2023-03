Betreuungs-Engpässe in Langenfelder Kitas Eltern bekommen Kita-Beiträge zurück

Familien, die von lang anhaltenden Kita-Schließungen betroffen waren, bekommen eine Entschädigung. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Konkret sollen in allen Kindertagesstätten, die in diesem Jahr über mindestens vier Wochen am Stück mindestens einen Tag pro Woche aufgrund von Personalmangel schließen müssen, die betroffenen Familien pro Schließungstag 20 Prozent der gezahlten Beiträge zurückbekommen. Ein Antrag ist dazu nicht notwendig, die Erstattung soll automatisch bei den Familien ankommen.