Langenfeld: Weniger Geld für Förderung von Langzeitarbeitslosen : CDU kritisiert die geplante Streichung von Fördergeldern

Langenfeld Harsche Kritik über die Langenfelder CDU an der geplanten Streichung von Fördergeldern für die Förderung von Langzeitarbeitslosen. Auch Langenfelder Träger sind betroffen.

Während der Sitzung des Sozialausschusses erklärt die Verwaltung: In „Langenfeld gibt es fünf Träger für Maßnahmen im Rahmen der Eingliederungstitel (EGT).“ Betroffen seien die Träger SkF Langenfeld, Bildung³ gGmbh der Städte Hilden , Langenfeld und Monheim am Rhein , TERTIA Berufsförderung GmbH & Co. KG, Wipa GmbH und die Euro-Schulen Rhein-Ruhr Wupper GmbH.

„Von den Träger werden, wenn die Kürzungen so kommen, Auswirkungen auf das begleitende Fachpersonal befürchtet, welches (teilweise) nicht mehr finanziert werden kann“, beschreibt die Verwaltung die möglichen Auswirkungen. „Somit kann es in einer weiteren Folge zu einer Kürzung der personenmäßigen Anzahl der Beschäftigten in den Maßnahmen kommen. Weiterhin wird auch befürchtet, dass finanzielle Kürzungen durch den Träger selber kompensiert werden müssten“, heißt es in der Antwort der Verwaltung.