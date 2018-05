Langenfeld : Langenfelder Café zeigt Londoner Hochzeit

Langenfeld Langenfeld/London (gut) Die Damen dürfen auch ohne Hut kommen und die Herren ihren Cut zu Hause lassen - doch royale Gefühle sind sehr wohl willkommen morgen in der "Kaffezeit" gegenüber dem Langenfelder Rathaus. Dann nämlich ist in dem Café am Konrad-Adenauer-Platz 8 Public Viewing angesagt: Ab 11 Uhr versammeln sich die Liebhaber hochadeliger Familienfeiern zum gemeinsamen Fernseh-Erlebnis, um sich an den Brautleuten Prinz Harry und Meghan Markle und ihren Londoner Hochzeitsgästen zu erfreuen.

Marijana Sertic, Kony Buchwald und Erika Terstesse vom Café-Team bereiten aus diesem Anlass englische Kaffee- und Teespezialitäten vor. Gäste, die morgen ein britisches Accessoires tragen (Hut, Schal etc.), erwartet ein Begrüßungsgeschenk. Die Würdigung von Traumhochzeiten hat eine gewisse Tradition in der "Kaffezeit": Vor sieben Jahren, damals noch von Langfort aus, wurde bei Harrys älterem Bruder, Kronprinz William, und dessen Kate mitgeschmachtet.

(RP)