Langenfeld : Bürger sprechen übers Wohnen in Mitte

Das Angebot, sich mittels einer Bürgerwerkstatt mit Ideen zur Entwicklung des Stadtteils Mitte einzubringen, nahmen viele Bürger wahr. . Foto: RP/Stadt Langenfeld

Langenfeld Die Stadt Langenfeld lud zu einer Bürgerwerkstatt ein. 60 Bürger kamen.

(elm) Das Thema Wohnen stand im Mittelpunkt der zweiten Bürgerwerkstatt „Leben im Stadtteil“. 60 Bewohner des Stadtteiles Mitte waren der Einladung der Stadt Langenfeld gefolgt, sich mit ihren Ideen in die Entwicklung ihres Quartiers einzubringen. Beteiligt sind auch die stationären Seniorenpflegeeinrichtungen, die Bürgerbegegnungsstätten sowie die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden. In sechs Arbeitsgruppen wurden Themen wie soziales Miteinander, Pflege, Mobilität, Freizeit, Bildung, Wohnen behandelt. Gemeinsam wurden zunächst die Stärken und Schwächen des Stadtteils diskutiert. „Hierbei stellte sich schnell heraus, dass das Leben im Stadtteil von den Anwesenden im Großen und Ganzen als sehr positiv gesehen wird und Verbesserungspotentiale deshalb dieses gute Bild nur noch abzurunden vermögen“, so Quartierskoordinatorin Mona Ende.

In einem zweiten Teil der Veranstaltung wurden gemeinsam überlegt, wie der Ortsteil Mitte durch nachbarschaftlichen Einsatz (noch) besser entwickelt werden könnte. Am Ende kamen viele Ideen zusammen. Um die bisher noch grobe Idee eines Projektes zum Thema Wohnen, die noch sehr diffus war, weiter zu konkretisieren und gemeinsam deren Umsetzung zu planen, lädt die Stadt Langenfeld zusammen mit dem Arbeitskreis zeitnah alle Interessierten für ein Arbeitstreffen in Langenfeld-Mitte ein.