Lachen in Langenfeld : Studiobühne zeigt Kabarett  

Langenfeld Corona konform und mit neuem Format präsentieren sich die Künstler der Studiobühne im Flügelsaal des Kulturzentrums Langenfeld an der Hauptstraße 131.

Zu sehen und zu hören ist all das am Samstag, 19. Februar, ab 20 Uhr und am Sonntag, 20. Februar, ab 19 Uhr im Kulturzentrum Langenfeld, Hauptstraße 131. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 12 Euro (plus Gebühren) und 15 Euro an der Abendkasse. Die Ermäßigung für Schüler und Studenten beträgt drei Euro. Karten gibt es unter www.schauplatz.de oder an der Kasse im Schauplatz sowie im Bürgerbüro des Rathauses der Stadt Langenfeld am Konrad-Adenauer-Platz 1.