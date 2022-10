Rund 60 Tonnen werden in Langenfeld wieder anfallen : Das Herbstlaub fällt langsam ab

Info

Die dezentralen Sammelaktionen von Gartenabfällen mit Containern erfolgen am Samstag 5. November, Samstag, 12. November, und Samstag, 19. November. Sie sind in Berghausen an der Treibstraße (Wendehammer), in Langfort an der Straße Zum Stadion, in Reusrath auf dem Reusrather Platz, in Richrath auf dem Schützenplatz, in Immigrath an der Sporthalle im Bruchfeld und in Wiescheid am Pöttgelände (Parkstraße). Dieses Jahr gibt es einen weiteren Standort im Wendehammer an der Bogenstraße. Die Stadt bittet zudem, die Container ausschließlich zu den Öffnungszeiten (jeweils von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr) zu nutzen und nicht vorher oder nachher Grünabfälle neben die Container abzulagern. Die angenommene Menge beträgt maximal einen Kubikmeter. Baumwurzeln, Äste stärker als 15 Zentimeter und Altholz werden nicht angenommen.